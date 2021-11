Weimar

Antikommunistische Verhüllungs-Aktion am Thälmann-Denkmal

Das Ernst-Thälmann-Denkmal in Weimar, an dem das Internationalistische Bündnis am 17. August 2019 sein Gedenken für Ernst Thälmann und alle Inhaftierten des Konzentrationslagers Buchenwald durchgeführt hatte, ist in einer „Kunstaktion“ ab Freitag, dem 12. November, über das Wochenende mit einem Tuch verhüllt gewesen.

Von ffz