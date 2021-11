Weihnachtsmarkt an der Horster Mitte

Bauernmarkt mit hochkarätiger Podiumsdiskussion

Am Freitag, dem 26. November, eröffnet der traditionelle Weihnachtsmarkt an der Horster Mitte in Gelsenkirchen ab 17 Uhr mit einem Bauernmarkt. Es gibt einen kleinen Hofladen und ein Kinderprogramm.

Von wr / gz