Beschimpft und bedroht durch Maskenverweigerer

Bisher wurde die Maske dann richtig aufgesetzt. Doch kürzliche abends war dies nicht so … .

Unterwegs im Bus bat ich einen Mitfahrenden, der seine Maske unter dem Kinn trug, sie richtig aufzusetzen. Er wurde sofort laut und ging zum Angriff auf mich über. Argumente, wie, dass wir gerade eine weltweite Pandemie mit unnötigen Toten erleben, waren ihm schlichtweg egal. Ich sprach dann den Busfahrer an, der sagte, der Maskenverweigerer sei ihm auch schon aufgefallen – und er rief sogar per Funk die Polizei.

Statt sich die Maske einfach richtig aufzusetzen wurde der Maskenverweigerer immer aggressiver. Eines seiner Schimpfwörter war "Zecke" – dieses wird gerne von Faschisten gegen Linke und Marxisten-Leninisten benutzt!

Nachdem er dann wütend den Bus verließ (zusammen mit seiner Freundin, die kein Wort sagte, aber die Maske auch nur am Kinn hängen hatte) drohte er mir noch "Pass auf, wo du ihn Köln unterwegs bist …"

Außer meiner Freundin und dem Busfahrer solidarisierte sich leider keiner der anderen Mitfahrerinnen und Mitfahrer offen mit mir. Als ich, nachdem der Bus wieder anfuhr, mich an alle wandte, mich für die Verzögerung der Fahrt entschuldigte und sagte, dass ich hoffe, dass alle ihre Anschlüsse bekommen, sah ich aber Zustimmung für meine Kritik am Maskenverweigerer. Es ist wichtig, überall wo wir sind, die Auseinandersetzung um ein solidarisches Verhalten in der Pandemie zu führen – ob auf der Arbeit, in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Freundes-, Familien- und Bekanntenkreis usw.!