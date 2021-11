Israel / Palästina

„Der Feind ist das Menschenrecht oder Orwell auf israelisch“

Am Montag, den 8. November, enthüllte die irische Menschenrechtsorganisation “Front Line Defenders” (FLD) eine systematische Kampagne Israels, deren Ziel die Ausspähung palästinensischer Menschenrechtsverteidigerinnen,-verteidiger und Anwälte mittels Spionageprogrammen ist. Die palästinensische Menschenrechtsorganisation Al Haq (die nun von Israel als Terrororganisation eingestuft wurde) gab eine Presseerklärung heraus, in der sie klarstellte, dass sie sich am 16. Oktober an FLD gewandt hatte, weil sie den Verdacht hatte, dass das iPhone eines ihrer Mitarbeiter gehackt worden war. Die technischen Untersuchungen von FLD ergaben, dass das verdächtigte iPhone seit Juli 2021 mit der Spionagesoftware Pegasus der NSO Group verwanzt ist.

Von Occupied News