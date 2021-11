Gelsenkirchen

Der Leiter von „Stand by me Lesvos“ kommt zu Besuch

Von Beginn an unterstützt Michalis Aivaliotis aus Mytilene / Lesbos mit der Organisation „Stand by me Lesvos“ die Selbstorganisation der Flüchtlinge - zuerst im Lager Moria, dann in Kara Tepe - und die Zusammenarbeit von Flüchtlingen und Einwohnern.

Von Solidarität International Emscher-Lippe e. V.