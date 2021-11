Die Schulen werden nicht geschlossen, außer ...

Am 4. November legten die ca. 50 Bergleute der Cape Flattery Silica Mine in Far North Queensland für 24 Stunden die Arbeiter nieder und verweigern weiterhin unbefristet Überstunden. Die drei am Streik beteiligten Gewerkschaften fordern eine Lohnerhöhung von 3,85 Prozent pro Jahr, eine Erhöhung der Produktionsprämie und eine verbesserte Anerkennung von Qualifikationen. Die Firma hatte eine Lohnerhöhung unterhalb des Verbraucherpreisindexes (CPI) angeboten. Das Bergwerk gehört Mitsubishi und produziert eines der hochwertigsten Siliziumdioxide der Welt – ein wichtiger Rohstoff der Elektronikindustrie.