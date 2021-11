Gebrannte Mandeln für „Gib Antikommunismus keine Chance!“

Ein Vorschlag war, gebrannte Mandeln zu machen und dann in Herne oder auch beim Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen-Horst zu verkaufen. Die Idee fanden wir gut, und haben uns am 13. November getroffen, um alles vorzubereiten.

Es hat viel Spaß gemacht die Mandeln herzustellen und es war auch nicht schwer. Am Ende haben wir sie in Gläser gefüllt und mit Aufklebern beschriftet. Wir hoffen, dass es schmeckt und dass wir unser Ziel erreichen. In nächster Zeit wollen wir noch mehr backen, wie z. B. Kekse.