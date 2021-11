Gedenken zum Totensonntag

„Wir denken heute ebenso auch an die Menschen, die ihre letzten Tage und Stunden in sozialer Not und Einsamkeit verbrachten – und an die Unzähligen, auf der Flucht ihr Leben verloren. Das Gedenken sollte für uns alle auch ein Aufruf sein, für menschenwürdige Verhältnisse und gegen Kriege und Kriegsvorbereitungen einzutreten", so die Vorstandssprecherin Martina Reichmann.