Seit Jahren gibt es in China Proteste gegen die „996“-Arbeitszeiten – also von 9 Uhr bis 21 Uhr arbeiten an sechs Tagen in der Woche. Das ist insbesondere in der Elektronikindustrie weit verbreitet. Dem Slogan „Worker Lives Matter“ haben sich im Internet Millionen Arbeiter und Angestellte angeschlossen und stellen Forderungen auf. Die wichtigste ist „955“ - also nur noch bis 17 Uhr arbeiten und zwei freie Tage in der Woche. Das entspräche auch dem in China gesetzlichen Acht-Stunden-Tag. Die sozialimperialistische Regierung von Xi Jinping hat sofort die Zensur eingeschaltet und Beiträge gelöscht.