Glasgow gibt mutwilliger Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur seinen Segen

Der entscheidende Widerspruch besteht nicht zwischen den armen und den reichen Ländern, sondern zwischen Imperialismus und den von diesem Unterdrückten auf der Welt. Nicht zuletzt spielt sich der deutsche Imperialismus wieder mal als Vorreiter im Klimaschutz auf. Während eine ganze Gruppe von Staaten eine Auto-Initiative für eine schnelle Beendigung des Verbrennungsmotors gründete, beteiligte sich einer der größten Autohersteller, nämlich VW, daran nicht - übrigens genauso wenig wie die deutsche Bundesregierung als Erfüllungsgehilfe der deutschen Automobilkonzerne. Wenn Deutschland den Ausstieg aus der Kohleverbrennung bis 2038 anvisiert, ist das entschieden zu spät.

Mit Glasgow scheitert auch die Ideologie des imperialistischen Ökologismus. Dessen Kernbotschaft ist die angebliche Vereinbarung von Ökonomie und Ökologie. Die Ökonomie ist schon in Wallung geraten. In einem Interview schwärmt die ehemalige Leiterin der UN-Klimakonvention, Christiana Figueres, dass unmittelbar auf Glasgow "400 internationale Finanzinstitute angekündigt haben, 130 Billionen Dollar ihres verwalteten Kapitals zunehmend klimaneutral" einzusetzen. Bevor überhaupt eine Klimaschutzmaßnahme konkret beschlossen wurde, entbrennt die Konkurrenz um neue Absatzmärkte. Die Expertin will die damit einhergehende Vernichtungsschlacht gar nicht zu Ende denken und setzt ihr Vertrauen auf die „Kräfte des Marktes“. Kleinlaut muss sie zugeben, dass es damit nicht soweit her ist: „Indien hat seine Bemühungen intensiviert, war aber für die Verwässerung des Beschlusses zum Kohleausstieg verantwortlich“, „China verbessert seine Ziele nicht, setzt aber durch das Abkommen mit den USA ein Zeichen“ und „Australien peilt ein Null-Emissionsziel bis 2050 an, setzt aber vorerst auf Kohle im großen Stil“. (SZ, 15.11.21)

Was für ein Loblied auf das Bemühen. Der Schüler hat zwar versagt, aber wenigstens bemüht er sich. Und so setzt sie zu dem zukunftsweisenden Schlussakkord an: „Das Zeitalter der grünen Politik ist nun überall angebrochen, und unsere jungen Generationen brauchen dringend diesen Hoffnungsschimmer von unseren Politikern.“ Damit diese Hoffnung nicht mit dem letzten Atemzug stirbt, sollten die Massen sie gleich begraben und die Sache der Zukunft der Menschheit in die eigene Hand nehmen.

Die Beschränkung auf Klimaschutzmaßnahmen, wie sie vor allem die EU Delegationen mit dem Schlagwort der „Klimaneutralität“ betonen, ist, selbst wenn wirklich einzelne dämpfende Maßnahmen ergriffen werden, ein Riesenbetrug. Nämlich eine Verharmlosung des beschleunigten Tempos hin in eine globale Umweltkatastrophe.

Das dramatische Schmelzen des „ewigen“ Eises an den Erdpolen und Gletschern der Hochgebirge erreicht bereits einen Kipppunkt, der die Festigkeit instabil macht. Die Ausweitung der Ozonschicht ist nach wie vor nicht gestoppt und beschleunigt wiederum die Klimakatastrophe. Schon heute ist ein Versiegen der Kraft der Meeresströme zu verzeichnen, was das bestehende Artensterben dramatisch verschärft. Man kann die Klimafrage nicht isoliert sehen. Sie steht in Wechselwirkung zu einer Reihe von Krisen und umweltzerstörerischen Prozessen. Es ist längst nicht mehr „eine Minute vor zwölf“, wie das der britische Premier Boris Johnson zur Eröffnung kommentierte. Wir sind darüber hinaus. Das signalisiert auch die enorme Zunahme regionaler Umweltkatastrophen durch extreme Hitze, Dürreperioden und Überflutungen. „In der Summe ergibt sich eine neue Qualität der Zerstörung der natürlichen Umwelt. Die regionalen Umweltkatastrophen sind Schrittmacher auf dem Weg zu einer globalen Umweltkatastrophe“, stellte schon Stefan Engel in seinem 2008 veröffentlichten Buch „Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“ fest.¹

Das Buch analysiert nicht nur allseitig die drohende Entwicklung zu einer globalen Umweltkatastrophe, es deckt auch deren Wurzeln in der heutigen Stufe des Kapitalismus auf. Das erkennen immer mehr Menschen und sie sehen in den Konzernen und ihren Regierungen die Verursacher. Aber entscheidend ist, was man aus der Erkenntnis macht. Das Buch macht dazu auch Mut, den Kampf zur Rettung der Umwelt vor der Profitwirtschaft aufzunehmen, sich in den aktiven Widerstand einzureihen und letztlich mit der Zukunftsvision des echten Sozialismus eine neues Kapitel einer befreiten Menschheit in der Geschichte aufzuschlagen.