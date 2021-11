„Hilfe! Ich hab‘ mir ein philosophisches Buch gekauft – und jetzt?“

Eingeladen sind vor allem (aber nicht nur) Besitzerinnen und Besitzer des Buches von Stefan Engel, „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“, die das Buch gekauft – aber noch gar nicht oder kaum darin gelesen haben.

„Hab so viel anderes zu tun…“, „Hab angefangen, aber ist zu schwer…“, „Hab so viel anderes zu lesen…“, all das sind lebensnahe Argumente, die zu lebendiger Diskussion herausfordern.

Einzige Voraussetzung für die Teilnahme ist, sich das Inhaltsverzeichnis des Buches vorher anzuschauen – und den Abschnittstitel auszusuchen, der spontan am meisten interessiert.

Wann und Wo?

Mittwoch, den 24. November, von 18 Uhr bis 20 Uhr, Bistro des Kultursaales der Horster Mitte, Schmalhorststr. 1, Gelsenkirchen-Horst

Eintritt: 3 Euro/ 1,50 Euro ermäßigt.

Achtung: Es gilt die 2G-Regel (Geimpft / Genesen). Bitte Nachweis mitbringen.

Hier gibt es den Flyer zur Veranstaltung