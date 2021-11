In einer Presseerklärung teilt das überparteiliche Kommunalwahlbündnis AUF Gelsenkirchen mit: "Dass viele Menschen sich nach Kultur sehnen und die Angebote des Musiktheaters (MIR, Anm. d. Red.) nutzen, ist verständlich. Eb enso, dass das MIR alles dafür tun will, dem Bedarf nachzukommen. Aber angesichts der täglichen neuen Rekordhöhen an Inzidenzen hat AUF Bedenken, die Kapazität des MIR ohne konsequenten höheren Gesundheitsschutz auszudehnen. Die Begründung für dieses Vorgehen durch Tobias Werner, Geschäftsführer des Musiktheaters, ist, damit einem Wunsch der Zuschauer nachzukommen. Dazu Jan Specht, Stadtverordneter für AUF Gelsenkirchen: 'Nicht die Sitzplatzauslastung ist das Entscheidende, sondern richtig wäre es meiner Meinung nach, dann die 2G-Regel anzuwenden. Dass die Stadt Gelsenkirchen ab Dezember zwei Impfbusse im Stadtgebiet einsetzt ist sinnvoll. Ich halte aber zusätzlich die sofortige Einrichtung von Impfstationen in leerstehenden Ladenlokalen in allen fünf Stadtbezirken für sinnvoll, um zügig Boosterimpfung zu den Leuten zu bringen. Wer sich jetzt nicht impfen lässt, handelt egoistisch.'"