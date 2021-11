Pressemitteilung von Solidarität International

"Polnisch-belarussische Grenze: Stopp dem Geschacher auf dem Rücken von Menschen – Öffnet die Fluchtwege!"

Tausende Flüchtlinge mit ihren Familien stecken in der Grenzregion zwischen Weißrussland und Polen fest. Bei Minustemperaturen müssen sie in Zelten hausen, Hilfsorganisationen werden von keiner Seite zu ihnen durchgelassen. Die polnische Regierung hat den Flüchtlingen den Krieg erklärt. Sie hat die Grenze mit Zäunen geschlossen und etwa 12.000 Soldaten an Grenzübergängen zusammengezogen. Schaffen es dennoch Flüchtlinge, europäischem Boden zu erreichen, werden sie völkerrechtswidrig in „Pushbacks“ von der polnischen Polizei, ohne Befragung und Prüfung ihres Asylgrundes, über die Grenze zurückgebracht.

Von Armin Kolb, Sprecher der Bundesvertretung