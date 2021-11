Rittenhouse-Freispruch löst Proteste aus

Nach dem Freispruch für Kyle Rittenhouse gab es in den USA entschiedene Proteste. Der 18-Jährige hatte im vergangenen Jahr bei Anti-Rassismus-Protesten in Kenosha im Bundesstaat Wisconsin zwei Demonstranten erschossen und einen dritten schwer verletzt. Die Geschworenen sprachen den zum Tatzeitpunkt 17-Jährigen am Freitag von den Vorwürfen des Mordes, des Totschlags, des versuchten Mordes und der Gefährdung anderer frei. Vor dem Gericht in Kenosha protestierten Menschen gegen diese Entscheidung. Sie schlugen auf Trommeln und riefen "Schuldig, schuldig, das ganze System ist schuldig wie die Hölle". Auch in Chicago und New York gab es Proteste.