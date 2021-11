Solidarität mit Monika Gärtner-Engel und Stefan Engel

Solibotschaft des Kurdischen Gesellschaftszentrums Heilbronn

Monika Gärtner-Engel und Stefan Engel, welche als RepräsentantInnen der MLPD bekannt sind, wurden vom Inlandsgeheimdienst wegen ihrer kommunistischen Weltanschauung europaweit zur Fahndung ausgeschrieben und in diesem Zuge für ihr Engagement kriminalisiert. Beide zeichnen sich aus durch unermüdliche Aktivitäten zur Solidarität mit den weltweiten Freiheitskämpfen, insbesondere auch dem Kampf für die Freiheit Kurdistans. Eine Fahndung nach Personen dient der Festnahme oder Aufenthaltsermittlung von Straftätern oder dem Schutz von vermissten Personen. D.h den Personen wird unmittelbar eine gefährliche und kriminelle Eigenschaft zugesprochen und damit werden sie gleichzeitig als eine Gefahr für die Öffentlichkeit dargestellt. In diesem Fall werden Menschen, die sich für Grenzöffnung, Aufnahme von Geflüchteten einsetzen, kriminalisiert. Es werden Menschen, die sich gegen Abschiebung, Waffenproduktion oder gar -lieferung einsetzen, kriminalisiert und der Öffentlichkeit als Gefährdung präsentiert, und so wird eine Entfremdung von der Realität geschaffen. Wir, als langjährige Aktivistinnen und Aktivisten der Kurdischen Freiheitsbewegung kennen diese Repressions- und Kriminalisierungswelle zu gut und erleben dies in der täglichen Praxis. Wir kennen die Verzerrung der Realitäten und die Kriminalisierungspolitik der imperialistischen- und Nationalstaaten.

Wir solidarisieren uns mit allen betroffenen Menschen.

Hoch die internationale Solidarität!

Die Fahndung von Monika Gärtner-Engel und Stefan Engel muss sofort eingestellt werden!

Stoppt die Kriminalisierungs- und Repressionspolitik!

Solidarische Grüße - Kurdisches Gesellschaftszentrum Heilbronn

Albstadt: Solidaritätserklärung und Spende für Prozesskosten

Liebe Monika und lieber Stefan, der Vorstand des kommunalpolitischen Bündnisses Z.U.G. (zukunftsorientiert - unabhängig - gemeinsam) verurteilt aufs Schärfste die Angriffe, mit denen Ihr diffamiert und vorverurteilt werden sollt. Mit solchen Mitteln und Methoden sollen aktive Kommunisten - Ihr seid unter anderem bekannt und aktiv in der ICOR, in der Weltfrauenkonferenz, seid führende Repräsentanten der MLPD - gleichgesetzt werden mit faschistischem Terror. In der Türkei werden unter Erdoğan mit solchen Argumenten kämpferische Arbeiter, Umweltschützer und kritische Presseleute verfolgt und hinter Gittern gebracht, im schlimmsten Fall sogar umgebracht. In Deutschland werden solche Methoden ausgehend von der Regierung übernommen. Wehret den Anfängen! Wir verurteilen die Vorgehensweise und erklären unsere unverbrüchliche Solidarität mit Euch! So wie wir Euch kennen, lasst Ihr Euch davon nicht unterkriegen, und das ist auch gut so! Wir werden diese Angriffe auch in unserem Umfeld bekannt machen. Auch möchten wir - bitte Kontodaten mitteilen - Euch für die Prozesse 50,00 Euro spenden.

Viele solidarische Grüße aus Albstadt! Für den Vorstand: Elke Rapthel