Türkei: Atomkraftwerke töten selbst in der Bauphase!

An dem ersten im Bau befindlichen Atomkraftwerk in Mersin/Türkei, sind die meisten der rund 10.000 Leiharbeiter gekündigt worden. Sie haben seit drei Monaten keinen Lohn erhalten. Eine "Alarmstufe Rot" wurde ausgegeben, als Arbeiter ihre Arbeit niederlegten und Protestaktionen durchführten. Sie wurden von Kräften der privaten Sicherheitsfirma und von der Gendarmerie-Einheit, die schnell am Ort eintrafen, angegriffen. Diesen Angriff haben die Arbeiter mit Handykameras festgehalten. Das Bild oben zeigt, wie ein Wachmann in einer grünen Weste einem Arbeiter in Kung-Fu-Manier einen Fusstritt verpasst.

Die Arbeiter von dieser Baustelle berichteten der Tageszeitung Cumhuriyet über die Arbeitsbedingungen und dass drei Arbeiter beim Bau des Kernkraftwerks in Mersin getötet wurden. Laut einem Arbeiter, der die Todesfälle meldete, waren zwei der Getöteten Türken, der dritte war ein Russe. Einer der Getöteten war am 10. November aufgrund eines beschädigten Drahtes in einem Wassertank einem Stromschlag ausgesetzt. Die anderen Arbeiter versuchten, ihren Kollegen zu retten, aber er starb noch am Tatort. Die anderen zwei Arbeiter starben, nachdem sie von einer höheren Stelle abgestürzt waren. Laut dem Arbeiter schätzen die Baubehörden das Leben der auf der Baustelle Arbeitenden nicht. "Es gibt so viele Vernachlässigungen. Sie wollen nicht, dass die Todesfälle von anderen Arbeitern gehört werden. Wir sind Mobbing ausgesetzt und sie versuchen, ihre Nachlässigkeit zu verbergen", sagte der Arbeiter gegenüber der Tageszeitung Cumhuriyet.

