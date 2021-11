Unsere Stärken ausbauen

Für eine Kandidatin der MLPD, die erst relativ kurz bei uns ist, war die Dialektik dieser Überschrift gleich sehr einleuchtend: „Stärke ist die klare Ehrlichkeit, die die MLPD vertritt. Und die Grenzen liegen vor allem darin, dass das von vielen noch nicht verstanden wird – und welche Rolle der Antikommunismus dabei spielt und wie wir das den Leuten vermitteln können. Darum ist unsere Stärke vor allem: Unsere Bücher weiter streuen – und lesen. Ich selbst bin sehr froh, dass ich in den letzten Monaten Bücher von Willi Dickhut gelesen habe. Hätte ich das nur schon vor 50 Jahren gemacht! Jetzt will ich noch das Programm und die anderen Grundsatzschriften lesen. Dann ist man klarer im Kopf, kann man auch klarer argumentieren. Wenn ich so einen anderen Menschen finden und gewinnen würde, der auch in die Fußstapfen tritt, in die ich jetzt getreten bin, dann wäre ich glücklich!“

Ein erfahrener Genosse bekräftigte: Unsere Stärke liegt in unserem klaren Standpunkt, in unserer wissenschaftlich begründeten Linie. Und die Grenzen können wir und die Massen am besten überwinden, wenn wir uns Zeit nehmen, all das in Ruhe zu studieren und zu verarbeiten. Dazu ist aber auch die Praxis wichtig – und das organisierte Arbeiten in Selbstorganisation der Massen.