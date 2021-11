Video von der gestrigen Protestaktion in Gelsenkirchen ist online

In verschiedenen Reden erklärten Michalis Aivaliotis und die Aktivistinnen wie Aktivisten von Solidarität International, dem Freundeskreis Flüchtlingssolidarität in Solidarität International, der MLPD, dem Jugendverband REBELL, AUF Gelsenkirchen, etc. ihre Solidarität mit den betroffenen Flüchtlingen und protestierten dagegen, wie die imperialistische EU, die ultreareaktionäre polnische Regierung und das faschistische Regime von Alexander Lukaschenko in Belarus mit den Menschen an der Grenze umgehen, bewusst Tote und Verletzte in Kauf nehmen. Von der Aktion wurde ein Video gedreht, dass jetzt online ist.

