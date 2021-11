Vorbereitung für die Nikolausfeier in Bochum laufen auf Hochtouren!

Sie ist für uns schon gute Tradition. In diesem Jahr wollen wir sie mitten in der Fußgängerzone in Bochum-Langendreer machen. Unter den Rotfüchsen haben wir schon alle Aufgaben aufgeteilt: Moderation, Essens- und Getränkeverkauf, Technik, Dekoration. Aber neu ist in diesem Jahr, dass auch alle Rebellen eine Aufgabe gekriegt haben und sie mit den Rotfüchsen zusammen machen. Die Rotfüchse sind unsere Kinderorganisation - dafür müssen auch alle Rebellen Verantwortung übernehmen, nicht immer nur einzelne. In Bochum wollen wir natürlich erst recht das Lied „Erhobenen Hauptes“ singen, denn wir haben unsere Solidarität mit den Opelanern erklärt im Kampf gegen die Werksschließung in Eisenach. Jetzt gilt es, alles top vorzubereiten und viele Eltern, Jugendliche und Kinder einzuladen. Dann wird die Nikolausfeier sicher ein voller Erfolg!

An vielen Orten in Deutschland wird aktuell die Nikolausfeier natürlich unter strengem Gesundheitsschutz vorbereitet. Es gibt selbst gebackene Plätzchen, Musik, Spiele und vieles mehr. Laut verschiedenen Gerüchten soll wohl auch der Nikolaus an dem Tag in der Nähe sein. Für die Feiern gelten die 3-G-Regelungen, das heißt, Geimpfte, Genesene und Getestete können teilnehmen.

Wir veröffentlichen ab sofort laufend die aktuellen Termine der Nikolausfeiern: