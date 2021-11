Wald- und Dorfspaziergänge gehen weiter

Michael Zobel, Naturführer und Waldpädagoge, schreibt in einer Pressemitteilung, dass RWE das Zerstörungswerk im Rheinischen Kohlerevier fortsetzt. Am Hambacher Wald wird die Rodung des Bochheimer Wäldchens vorbereitet. Gegen alle Beteuerungen zum Erhalt des Hambi (Hambacher Wald, Anm. d. Red.) und zur Vernetzung der übriggebliebenen Waldstücke. In Lützerath versuchen sie immer wieder, Gerätschaften für den Abriss und für Rodungen in den Ort zu bringen, zuletzt am Morgen des 16. November. Wachsame Menschen konnten diese Transporte verhindern. Am Sonntag, dem 21. November, wird es wieder einen Wald- und Dorfspaziergang geben (Treffpunkt: 11.30 Uhr, Manheim, Markt und Kirche, 12 Uhr Start).