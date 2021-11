125. Geburtstag des Genossen Georg Fröba

Zitat unseres Darmstädter Oberbürgermeisters Jochen Partsch (Grüne): „Mit seinem Mut und seiner geradlinigen Haltung, seinem aufrichtigen Eintreten für Gerechtigkeit ist er uns ein Vorbild."

Georg Fröba wurde 1896 in Bayreuth geboren und war nach seiner Ausbildung und Walz selbständiger Schneidermeister in Darmstadt. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs wurde er Mitglied der KPD und 1924 Vorsitzender des Unterbezirks Darmstadt der KPD. Ab 1930 setzte er sich - als einziger KPD-Abgeordneter im Stadtparlament - für die Arbeiterschaft und gegen den aufstrebenden Faschismus ein. Dieser wütete in Darmstadt heftig.

Nach Ende der „Schutzhaft“ im KZ Osthofen und nach Beendigung einer über zweijährigen Zuchthausstrafe leitete er in Darmstadt und Umgebung ein illegales Netzwerk der KPD. 1943 folgte eine erneute Festnahme und Gefängnis mit Einzelhaft. Der „Volks“-Gerichtshof verurteilte ihn am 6. September 1944 wegen Hochverrats zum Tod. Am 27. Oktober 1944 wurde er hingerichtet.