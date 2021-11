UPML und Freunde der ICOR in Frankreich

Umweltkampftag: "Das Kapital erschöpft beide - den Arbeiter und die Natur"

Für den 6. November hatten wir den Aufruf der ICOR einladend gestaltet. Diesen Aufruf verbreiteten wir in unserem Umfeld, an einem Protest-Stand an der Universität und in einem Arbeiterviertel, bei einer Kundgebung am 6. November sowie vor einem SNCF-Unternehmen, bei dem wir seit einigen Jahren auftreten.

