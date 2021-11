Die eingesparten 250 Euro spende ich der MLPD

In der Corona-Zeit wurde insgesamt signifikant weniger Auto gefahren und damit gab es weniger Unfälle. Das trotz regionaler Umweltkatastrophen wie Überschwemmungen und zu bezahlender Hagelschäden. Was machen die Versicherungen mit den nicht erwarteten zusätzlichen Profiten? Einbehalten und Stillschweigen bewahren! Auch die Medien berichten selten darüber, dass immer im November, wenn die Jahresrechnungen fürs neue Jahr kommen, der Kampf um Kündigungen durch Preiserhöhungen stattfindet.

Gestern rief ich bei meiner Versicherung , der WGV, an, und nachdem ich geduldig die Wartezeit von fünf Minuten überstand, bot mir der nette junge Mann am Telefon an, aufgrund dieser Sachlage meine drei KFZ-Tarife durchzugehen.

Er berichtete, dass die Versicherungskonzerne untereinander in einer starken Konkurrenzschlacht stünden und dass jeder von ihnen bemüht sei, seine Kundschaft zu halten. Wir diskutierten noch einiges übers direkte Thema hinaus. Er sprach dann von Prämien, wenn weniger gefahren werde als bisher vereinbart wurde, usw. Endergebnis des 15-minütigen Telefonats: Über 250 Euro Senkung meiner bisherigen Kosten für das Jahr 2022! Das werde ich der MLPD spenden, hab ich mir gedacht.Ich rate jedem, vor dem 30. November mal bei seiner Versicherung anzurufen und auch den Skandal, dass wir das nicht automatisch als Prämie zurückerstattet bekommen, publik zu machen.