Wie ein Korrespondent aus Gelsenkirchen der Roten Fahne Redaktion berichtet, geht der Streik der Bergleute für ihre Löhne und gegen die angekündigte Schließung der Zechen bis 2050 weiter. Der Kollege berichtet, dass sich die Herrschenden in Bosnien lauter neue Begriffe ausdenken, Wörter, die es bisher gar nicht gab, nur um Begriffe wie „Streik“ zu vermeiden. Das Wort scheuen sie offensichtlich total.

Hier die Adresse, an die Solidaritätsadressen für die streikenden Kumpel gerichtet werden können:

Sinan Husic, the President of the Union of Mines of the Federation of Bosnia

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine

Ulica: Obala Kulina bana 1.

71000 Sarajevo

Tel: +387 33 20 20 29

Fax: +387 33 22 61 71