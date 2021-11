Interessante Veranstaltung mit Michalis Aivaliotis

Es handelte sich um die zweite Veranstaltung mit dem Leiter von „Stand by me Lesvos“ nach der Gesprächsrunde in Gelsenkirchen (hier geht es zum Video zur Veranstaltung).

27 Besucher nahmen teil, unter anderem eine Delegation des Frauenverbands Courage aus Hamburg. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren sehr beeindruckt von der Darstellung der Arbeit von „Stand by me Lesvos“. Interessant war vor allem die Vielfältigkeit der Tätigkeit der Selbstorganisation der Flüchtlinge, zum Beispiel bezüglich Frauen und Kinder.

Wir erfuhren, dass geplant ist, eine Recyclingfabrik aufzubauen, um den zahlreich aus dem Meer gesammelten Plastikmüll eigenständig zu recyceln. In einer angeregten Diskussion stellten Solidarität International (SI) und Courage ihre Arbeit dazu vor. Zwei wichtige Vorschläge wurden einstimmig abgestimmt: Einmal der Vorschlag aus Hamburg, Frauen aus Lesbos zur Weltfrauenkonferenz einzuladen. Und als zweites den Vorschlag, ein Netzwerk zum Transport von Hilfsgütern in Deutschland aufzubauen.



