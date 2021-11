Flohmarkt im Ferienpark

Es gab sechs liebevoll gestaltete Marktstände und die Ankündigung in der Presse lockte aus umliegenden Orten Gäste an. Eine Ausstellung der vielfältigen Bilder von Anette Schäfersmann fand viel Zuspruch und Käufer. Zusätzlich wurde zur Aufforstungsaktion am 22. November 2021 mobilisiert, zu der man sich um 9 Uhr an der Triniushütte einfinden kann.

Nur einzelne kehrten um, weil sie nicht geimpft waren.Die meisten hatten ihren Impfausweis auf Papier oder digital schon in der Hand. Zum Schluss waren sich alle einig, es war ein schöner Anfang, die Räume und das Gelände sind hervorragend geeignet. Er sollte regelmäßig wiederholt werden, damit der Flohmarkt sich richtig etabliert. Zum Abschied hieß es mehrfach: "Wir kommen wieder und feiern Silvester zusammen."