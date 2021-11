Forderung "Weg mit Hartz IV" erläutert

Mehrere Leute blieben stehen und fragten, wer wir sind und was wir machen. Einer trug sich in die Mitmachliste ein, möchte informiert werden. Zwei Mädchen um die fünfzehn fanden unsere Forderung "Weg mit Hartz 4" falsch. Schnell stellte sich heraus, sie kannten die Regelung vor den Hartz-Gesetzen nicht. Ein Vertreter des Rebell klärte sie auf. Damals gab es ja noch das Arbeitslosengeld eins für die gesamte Dauer der Arbeitslosigkeit. Jugendverband Rebell, das weckte ihr Interesse, und es wurde ein Treffen ausgemacht. Zu dem kamen dann noch drei weitere junge Interessierte, darunter Studenten. Diese treffen sich regelmäßig, um gemeinsam den Marxismus-Leninismus zu lesen. Vor allem die Frage, wie im Sozialismus regiert wird, wie die Gewaltenteilung ist, das war zentrales Thema des Gesprächs. Da die Zeit wie im Fluge verging, konnte nicht alles geklärt werden, und es gibt noch eine Menge Gesprächsbedarf. Man will auf jeden Fall in Verbindung bleiben. Rebell und MLPD Krefeld organisieren nun möglichst schnell eine Veranstaltung zum Thema Sozialismus.