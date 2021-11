Hilfseinsatz im Ahrtal

Frauen und Familien sind besonders herausgefordert

Vor einigen Wochen sprach ich bei einem Hilfseinsatz im Ahrtal mit einer jungen Frau über die Lage der Frauen. Sie hat zwei Kinder im Kindergartenalter und wächst über sich hinaus: Neben Hilfseinsätzen in ihrem eigenen Umfeld will sie den Familienbetrieb wieder aufbauen, ist in einer Elterninitiative aktiv und unterstützt eine syrische Flüchtlingsfamilie im bürokratischen Wirrwarr der Beantragung nötiger Hilfen.

Von usch