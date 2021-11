Herzlich willkommen zum Weihnachtsmarkt an der Horster Mitte!

Anders als Bundes- und Landesregierung lassen wir die Entwicklung der Pandemie nicht einfach auf uns zukommen. Wir kämpfen seit Beginn für aktiven Gesundheitsschutz und halten diesen auch bei all unseren Aktivitäten eisern ein. So sind wir auch in der Lage, bewusst zu entscheiden, dass der Weihnachtsmarkt mit seinen Aktivitäten durchgeführt werden kann!

Alle Veranstaltungen finden unter 2G-Bedingungen (geimpft oder genesen), mit entsprechenden Abständen, Hygienemaßnahmen, Maskenpflicht usw. statt - mit entsprechenden Zutrittskontrollen. Im Kultursaal gibt es eine hocheffiziente Lüftungsanlage, die alle zehn Minuten die komplette Raumluft austauscht, zusätzlich gilt dort 2G+ (geimpft oder genesen und jeweils aktuell negativ getestet).

Das Programm unter der Woche findet auf dem Parkplatz der Horster Mitte statt. Es gibt ein Zelt, das aber großzügig gelüftet wird! Zieht euch also bitte Weihnachtsmarkt-tauglich an. Gesundheitsschutz geht vor! Wir führen so gewissermaßen auch ein Gegenprogramm zu den verantwortungslos überfüllt und ohne Maske durchgeführten Großweihnachtsmärkten durch. Und wir behalten natürlich die Gesamtentwicklung weiter im Blick. Sollten hier neue Entscheidungen erforderlich sein informieren wir darüber umgehend über Rote Fahne News. Wir wünschen allen viel Freude und Spaß beim Besuch unseres Weihnachtsmarktes.

Das komplette Programm ist bereits veröffentlicht

Weihnachtliche Stimmung rund um die Horster – Mitte!

Für die weihnachtliche Dekoration der Horster Mitte und für den Weihnachtsmarkt suchen wir noch schöne Dekorationsstücke. Fast jeder hat zu Hause in den Kisten im Keller oder Speicher Lichterketten, Baumkugeln, Tisch- und Fensterschmuck usw. für die Advents- und Weihnachtszeit. Und immer wieder stellt sich auch heraus: Es ist so viel, dass gar nicht alles aufgestellt oder aufgehängt werden kann oder aber auch, dass die Kinder aus dem Haus sind und nicht mehr so viel dekoriert wird.



Wir freuen uns über intakten, schönen Weihnachtsschmuck, den ihr ab sofort beim Bistro-Team in der Horster Mitte gut verpackt abgeben könnt.



Montags bis Freitag immer zur Mittagszeit im Bistro zwischen 12 Uhr und 13 Uhr