International Art Front gegründet

Wir haben das 1. Internationale Kunstfront-Symposium mit Künstlern aus sieben Ländern abgehalten. Das Symposium, das wir veranstaltet haben, um Künstler gegen den Imperialismus zu vereinen, dauerte zwei Tage. Das Symposium begann mit einer Schweigeminute für Helin Bölek und İbrahim Gökçek. Die Eröffnungsrede des Symposiums hielt Iakovos Mindrius im Namen von Grup Yorum und dem Greek Open Orchestra. In der Eröffnungsrede wurden die Ziele der Internationalen Kunstfront dargelegt.

Beim ersten Meeting haben wir als Grup Yorum unter dem Titel "Wer wir sind, was wir wollen" über unser Kunstverständnis und unsere Geschichte gesprochen. Dann wurden unter Beteiligung der griechischen Musikgruppe İperastiki die Titel "Was ist Kunst, was ist Kunst für die Menschen" fortgesetzt. Nach einer kurzen Pause wurde die zweite Sitzung abgehalten und die Themen "In was für einer Welt leben wir", "Was ist Imperialismus", "Ideologisches Bombardement" diskutiert. Nach der Definition des Imperialismus machten der griechische Künstler Nicos Paraskevas und Grup-Yorum-Mitglieder eine Präsentation über die Hegemonie des Imperialismus auf dem Gebiet der Kunst. Außerdem haben wir in dieser Sitzung als Grup Yorum über die Alternativen gesprochen, die wir gegen die ideologischen Bombardements des Imperialismus auf dem Gebiet der Kunst geschaffen haben.

Von Musik über Fotografie und Kino, von Volkschören bis zur Kunstversammlung wurden alle unsere Werke erklärt und die Erklärung der Kunstversammlung aus der Türkei verlesen. Als Ergebnis dieser Diskussionen verabschiedete die Internationale Kunstfront mit ihren Teilnehmern ein Programm, einen Hauptausschuss und Richtlinien. Vertreter für Deutschland, Italien, Griechenland und Zypern wurden gewählt und aus diesen Vertretern wurde ein Exekutivrat gebildet. Das grundlegendste Prinzip der Internationalen Kunstfront wurde als Antiimperialismus bestimmt.

Hier gibt es den kompletten Bericht (Englisch)