Istanbul: Tausende Frauen fordern Frauenrechte

Am Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen gingen in der Türkei viele Menschen auf die Straße und forderten, dass die türkische Regierung wieder die Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauenrechten anerkennt. Erdogan hatte im Sommer verfügt, dass die Türkei die Konvention verlässt. In diesem Jahr starben in der Türkei laut der Plattform "We Will Stop Femicide" bereits 353 Frauen durch Gewalt von Männern. In Istanbul setzte die Polizei gegen die Demonstration von hunderten Frauen Tränengas und Gummigeschosse ein.