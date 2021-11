Kein Schuler-Kollege hat je der Vernichtung von Arbeitsplätzen oder dem Lohnraub zugestimmt!

Kollegen bangen um ihr Urlaubsgeld, ihre Guthaben auf Zeitkonten, ihre Alterssicherung. Für Kollegen in Altersteilzeit oder sogenannter AT-Beschäftigte ist unklar, wie sie zu ihrem Geld kommen. Ob und wie die Azubis ihre Lehre beenden können und wie es danach weitergehen soll, steht in den Sternen. Mit der Insolvenz geht es dann in die Arbeitslosigkeit. Unserer Jugend wird die Perspektive genommen! An jedem Arbeitsplatz hängen mehrere Existenzen und meistens eine Familie – denen mit der Arbeitsplatzvernichtung die Lebensgrundlage genommen wird.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Bisher gelingt es der Geschäftsführung, das alles ohne Öffentlichkeit vorzubereiten. Das dürfen wir nicht länger zulassen! Von Anfang an hatte Schuler-Antritz das Ziel, mit dem verscherbeln des Werkzeugbaus im Falle der Schließung Millionen an Abfindung zu sparen und den Kampf um jeden Arbeitsplatz zu vermeiden. …

Verantwortung für die Jugend

Ältere Kollegen, die seit ihrer Jugend „beim Schuler“ gearbeitet haben, sagen: „Für die Jugend tut es mir leid.“ Wir müssen Verantwortung für die Jugend übernehmen, uns organisieren und den Kampf um jeden Arbeitsplatz jetzt aufnehmen. Zum Kämpfen ist es nicht zu spät.

Aber ist es jetzt zu spät? NEIN!

Als Einzelner machen sie dich ein, nur gemeinsam können die Arbeiter ihre Interessen durchsetzen, gemeinsam beraten und die gewerkschaftliche Solidarität und Kampfkraft entwickeln.

Allen voran müssen die Frauen und Familien mitmachen. Die MLPD ist nur den Interessen der Arbeiter verpflichtet. Selbst ein erfolgreicher Kampf um jeden Arbeitsplatz ist im Kapitalismus ein zeitweiliges Zugeständnis und ändert nichts am System der Ausbeutung der Lohnarbeit. Erst im Sozialismus wird die kapitalistische Ausbeutung und Unterdrückung grundsätzlich abgeschafft.

Kampf um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz und für die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich!

Für ein vollständiges und allseitiges gesetzliches Streikrecht!

Gib Antikommunismus keine Chance!

Stärkt die Arbeiterpartei für den echten Sozialismus - MLPD!

Hier gibt es das komplette Flugblatt als pdf-Datei