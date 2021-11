Landesweite Hebammenproteste

Aufstehen gegen Rassismus Essen ruft zur kritischen Prozessbegleitung auf. Zwei antifaschistische Aktivisten wehren sich in einem Berufungsverfahren gegen ein Urteil des Mülheimer Amtsgerichts vom Juli 2021. Hintergrund ist ein Vorfall am Rande der Demonstration gegen den "AfD-Bürgerdialog" am 29. Oktober 2019 in Mülheim. Eine Gruppe von Menschen blockierte mit einem Transparent die Zufahrt. Laut Augenzeugen gab der Fahrer eines SUV plötzlich Gas und fuhr in die Menschenmenge. Die Demonstranten hinderten den Fahrer bis zum Eintreffen der Polizei am Verlassen der Zufahrt. Gegen den Fahrer wurde nie ermittelt, zwei Antifaschisten dagegen wurden am 5. Juli verurteilt. Die Berufungsverhandlung findet am Mittwoch, dem 1. Dezember, um 11.15 Uhr im Landgericht Duisburg statt.