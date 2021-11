Quebec: Kita-Beschäftigte streiken

Am Montag gab es in Indonesien in mehreren Städten große Arbeiterdemonstrationen für die Erhöhung des Mindestlohns. Dieser wird in Indonesien jedes Jahr neu festgelegt. Jeweils Tausende demonstrierten in Brebes, Tangerang und Bandung gegen Vorhaben, den Mindestlohn nur um ein Prozent zu erhöhen, sie fordern 10 Prozent. In Bandung zogen die Demonstranten im Industriebezirk Westbandung von Fabrik zu Fabrik, um die Arbeiter zum Protest zu mobilisieren.