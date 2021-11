Querdenker sind nicht links

Auch ich habe mich über die Überschrift zur Studie zu den Querdenkern geärgert, die nun wahrlich alles andere als links stehen. Die Studie hat auch Gründe dafür aufgeführt, weshalb gerade in Baden-Württemberg der Anteil der „Querdenker“, die häufig identisch mit Corona-Leugnern und Impfskeptikern sind, so hoch ist.

Eine Quelle sind die Anthroposophen und Heilpraktiker, die häufig vernetzt sind. Da werden „Individualismus, libertäres Freiheitsverständnis, antipolitischer Rückzug auf Lebensstile, Körperkultur, Selbstverwirklichung und Ganzheitlichkeit“ hochgehalten. Ein Viertel aller Waldorfschulen, ein Drittel der Demeterhöfe und die Hälfte aller anthroposophischen Krankenhäuser in Deutschland sind in Baden Württemberg“, so die Studie.

Geschickt hat sich Winfried Kretschmann, der ein Gespür für die Stimmung hat, letzte Woche für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Die MLPD hatte schon länger gefordert, dass dies kein Tabu mehr sein darf. In einer neuen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov sprachen sich am 23. November 69 Prozent der Befragten für eine allgemein verpflichtende Immunisierung gegen das gefährliche Virus aus. 23 Prozent würden das ablehnen. Vor zwei Wochen hatten das lediglich 44 Prozent befürwortet. Von Forderungen auf Kosten der (Auto)-Monopole wie kostenlosen Tests während der Arbeitszeit, einem massenfreundlichen Lockdown u. a. hat man von Winfried Kretschmann nichts gehört.