Polarisierung

Richtungswahlen in Chile

Am 21.November fanden in Chile Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt. Bei der für den 19. Dezember geplanten Stichwahl stehen sich zwei Kandidaten gegenüber, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Darin zeigt sich die extreme Polarisierung in der chilenischen Bevölkerung.

Von Anna Bartholomé