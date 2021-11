Michalis Aivaliotis: Eine Weihnachtsfreude für 800 Kinder

So warb er dafür, die nächsten zwei Monate für das Projekt „Eine Weihnachtsfreude für 800 Kinder“ Spenden zu sammeln. 800 Kindern sollen Weihnachtspakete geschnürt werden. Auch hier in Deutschland war der Wunsch und das Interesse groß, die persönliche Bekanntschaft mit Michalis zu machen. Und so war sein Zeitplan vollgepackt mit Besuchen, Gesprächen und Veranstaltungen.

Überall wurde er herzlich empfangen. Eine Herzlichkeit, die er selber ebenso ausstrahlte. In Stuttgart erkundigten sich junge Flüchtlinge, wie es ihm gehe, und wie er denn immer die Menschen mit gutem Charakter treffe. Denn auch unter Flüchtlingen gebe es ja unterschiedliche Charaktere. „Das ist ganz einfach“, meinte er, „ich sage ihnen, sie sollen Teams bilden und beraten, was sie brauchen. Ich sorge dafür, dass sie es bekommen.“ „Wenn sie sich gemeinsam beraten, bekomme ich eine Liste von ihnen. Wenn sie sich streiten, bekomme ich nichts. Und sie auch nicht.“

Überhaupt sieht er seine Aufgabe darin, die Hilfe zu koordinieren: „Die Flüchtlinge wissen selber, was sie brauchen, ich weiß es nicht.“ Dieses Vertrauen in die Fähigkeiten der Menschen in den Lagern spielt in vielen seiner Berichte eine Rolle. Genau in diesem Punkt kritisiert er Nicht-Regierungs-Organisationen (NGO). „NGOs arbeiten gegen die Selbstorganisation. Sie sehen Hilfe als Beruf, aber Solidarität ist kein Beruf.“ Vielmehr solle man Solidarität als Marathon betrachten und nicht als Hundert-Meter-Lauf. Und sein Rat dazu: „Legt eure Arbeit so an, dass ihr auch nächstes Jahr noch Solidarität leisten könnt.“ Er selber arbeitet seit zwölf Jahren in der Flüchtlingshilfe. ...

In Stuttgart wurde von den knapp 70 Besuchern gleich einmal 677,77 Euro für das Weihnachtsprojekt gespendet. In der Spendendose, durch Eintrittsgelder und Einnahmen durch Essen erhöhte sich der Betrag auf gesamt 1090,20 Euro. Ein gelungener Start für das neue Projekt. Insgesamt hat der Besuch die Verbindungen zwischen SI und Stand by me Lesvos gefestigt.

