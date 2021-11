Vallourec-Konzern bietet Röhrenwerk zum Verkauf an

Mit dabei auch zwei Dutzend Kollegen aus dem Daimler-Sprinterwerk und eine Delegation aus den Hüttenwerken Krupp-Mannesmann (HKM) in Duisburg. Fahnen der SPD waren zu sehen, die MLPD war mit ihrer Fahne und einer Solidaritätsadresse dabei. Die IG Metall hatte mit Betriebsrat und Vertrauenskörper der Röhrenwerke zu Demonstration vor der heutigen Betriebsversammlung aufgerufen, nachdem bekannt geworden war, dass der Vallourec-Konzern die Werke zum Verkauf anbietet.

Die Arbeiter haben verstanden: Vor über einem Jahr war das Röhrenwerk in Düsseldorf-Reisholz geschlossen worden. Auch dieses war zuvor zum Verkauf angeboten worden. IG Metall und Betriebsrat versuchen, Hoffnungen zu erwecken in einen Zukunftstarifvertrag. In den Gesprächen mit Kollegen zeigte sich, dass sich nur ein Teil der Kollegen auf solche (verfehlten) Hoffnungen einlässt. Und auch dieser Teil zeigte sich interessiert, wenn wir auf negative Erfahrungen hinweisen, die andere Belegschaften mit derlei Vertröstungen gemacht haben. Es gab auch Stimmen wie "Die machen ja doch, was sie wollen."

Die Kollegen der Röhrenwerke stehen nicht allein den Angriffen auf ihre Lebenslage gegenüber, mit angedrohten Stilllegungen. Das betonten auch insbesondere die Grußworte des Vertrauenskörperleiters von HKM und der IG Metall Duisburg-Dinslaken.

Eine positive Antwort darauf, was jetzt zu tun ist, gab die Kollegenzeitung "Stahlkocher": "Mit... Sozial- oder Zukunftstarifverträgen geht es lediglich um die Abwicklung, das richtet sich gegen einen konsequent geführten Kampf gegen die Vorstandspläne. Sollen wir etwa wieder Zugeständnisse machen in der Hoffnung, noch ein paar Jahre länger zu arbeiten? Auf keinen Fall, wir brauchen unsere IG Metall als Kampforganisation. Kampf um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz für uns und unsere Kinder! Unbefristeter selbständiger Streik, bis die Pläne vom Tisch sind!"