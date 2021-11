Viel Spaß auf dem Weihnachtsmarkt der Horster Mitte, der heute beginnt

Heute, Freitag, den 26. November, beginnt um 17 Uhr der traditionelle Weihnachtsmarkt an, vor und in der Horster Mitte gegenüber dem Schloss Horst in Gelsenkirchen. Natürlich unter besonderer Beachtung der Corona-Regeln. Masken und Einhalten der Abstandsregeln sind verpflichtend. Auf dem Außengelände gilt eine 2G-Regelung (geimpft oder genesen). Für den Zutritt zum Kultursaal gilt 2G+ (geimpft oder genesen und Test, der nicht älter als 24h sein darf.) Kinder müssen aktuell getestet sein.

Die Besucher erwartet jeden Tag ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie, Leckerreien und Kunsthandwerk an schönen Hütten.

Den Auftakt macht am Freitag ein Bauernmarkt mit Hofladen und einer Podiumsdiskussion ab 20 Uhr unter dem Motto: „Was Bauern und Arbeiter voneinander lernen können“. Am Wochenende 27. bis 28. November lädt der Geschenkebasar, jeweils von 11 Uhr bis 18 Uhr, zum Bummeln in den Kultursaal. Am Samstag schließt sich ab 19 Uhr eine Weinprobe mit Winzern und Musik an. Am Sonntag richtet Schacht III von 11 Uhr bis 15 Uhr das traditionelle festliche Gänseessen aus.

Von Montag, den 29. November bis Freitag den 3. Dezember hat der Weihnachtsmarkt jeweils von 17 Uhr bis 21 Uhr geöffnet, jeden Abend mit köstlicher Verpflegung und abwechslungsreichem Programm. Am Samstag, den 4. Dezember, öffnet sich der Kultursaal von 11 Uhr bis 18 Uhr für den Winterflohmarkt und um 19 Uhr startet das Winterkonzert mit Live-Bands, organisiert vom Jugendverband REBELL. Der Weihnachtsmarkt Horster Mitte schließt mit dem Konzert am 4. Dezember seine Pforten bis zum Wiedersehen im Jahr 2022. Am Sonntag, den 5. Dezember findet im Kultursaal noch die Nikolausfeier der Kinderorganisation ROTFÜCHSE statt. Die Nikolausfeier beginnt um 15 Uhr, ist offen für alle Kinder, ihre Freunde und Familien. (Finanzieller Beitrag 1,50 Euro pro Kind).

Viel Spaß auf dem Horster-Mitte-Weihnachtsmarkt, passt auf euch auf und bleibt gesund!