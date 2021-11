Vorfreude auf den Weihnachtsmarkt

Eine stundenlange Fleißarbeit – toll sind sie geworden! Eine ältere Dame freut sich besonders auf das Gänseessen, zu dem wir uns mit mehreren gemeinsam verabredet haben: „Gans mit Rotkohl? Da bin ich sofort dabei!“ Einem jungen Ehepaar ist am Tierschutz sehr gelegen und sie interessieren sich besonders für den Abend mit den Milchviehhaltern. Eine Angestellte will sich am Winterflohmarkt mit einem Stand beteiligen, erhielt aber gleich Gegenwind: „Du kannst doch nicht zur MLPD gehen!“ „Hallo, ich gehe zu einem Flohmarkt, wo ist dein Problem?!“ kontert sie.

Zum Flohmarkt haben einige Anwohner schon einige hochwertige Kleidungsstücke zusammengesucht, die sie uns zum Verkauf spenden wollen. Ein afrikanischer junger Mann kocht 30 Portionen Essen für den Afrikanischen Abend. Ein Paar will sich ehrenamtlich engagieren und unterstützt den Quizabend. Am Stand der Wohngebietsgruppe treffen wir einen Vater mit zwei Kindern, laden sie ein und erklären den Kindern die Rotfuchs-Regeln. Wir fragen sie, ob sie sich gleich für die Rotfüchse und die Feier eintragen wollen oder erst mal überlegen? Die Kinder erklären ihrem Vater bestimmt: „Eintragen!“

Die Rotfuchs-Regeln haben ihnen gefallen. Da kann und will der Vater nicht widersprechen, denn seine Frau war als Kind selbst bei den ROTFÜCHSEN. Sie zahlen gleich ihren Beitrag von 1,50 Euro pro Kind für die Kosten der Feier.

Ein junger Industriearbeiter entgegnet am Stand zuerst schroff: „MLPD? Nee, ich bin zwar links, aber ihr seid mir zu krass!“ Wir fordern ihn zu einer Diskussion heraus und nach 15 Minuten kauft er das Buch „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“ und stellt halb entschuldigend fest: „Da muss ich ehrlich sagen: Da habe ich wohl in die falsche Kerbe gehauen und hatte echt ein falsches Bild von euch!“ Er freut sich, sich beim Weihnachtsmarkt ein genaueres Bild von uns zu machen.

Also, Endspurt! Kommt alle zum Weihnachtsmarkt an der Horster Mitte, am 26. November gehts los!

