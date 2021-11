Gelsenkirchen

Weihnachtsmarkt in der Horster Mitte beginnt am kommenden Freitag

Unter Beachtung der Corona-Schutzregeln wird der Weihnachtsmarkt an und in der Horster Mitte in Gelsenkirchen am kommenden Freitag, 26. November, mit einem Bauernmarkt eröffnet.

Von wr