Winterkonzert des REBELL

Euch erwarten tolle Bands wie z.B: Ska Boom aus Wuppertal, die mit ihren Liedern nicht nur gute Stimmung machen, sondern auch politisch klare Kante gegen rechts und gegen Drogen zeigen. Gerade jetzt, wo die designierte Regierung im Koalitionsvertrag Cannabis legalisiert hat, müssen wir ihnen dafür sofort die Rote Karte zeigen. Wir freuen uns auch auf Nabil, einen syrischen Künstler. Die Situation an der polnischen Grenze, wo jeden Tag Hunderte Migranten in der Kälte ausharren müssen, macht so deutlich wie nie zuvor, dass es an der Zeit ist, gegen die imperialistische EU zu rebellieren.

Deshalb steht unser Konzert auch im Zeichen der Solidarität mit allen Geflüchteten und Unterdrückten. Und mit Monika Gärtner-Engel und Stefan Engel, deren kommunistische Weltanschauung und deren proletarisch-internationalistische Praxis - so die der ICOR-Hauptkoordinatorin - und deren theoretische Arbeit - Stefan Engel ist Leiter des theoretischen Organs der MLPD - den Herrschenden ein Dorn im Auge ist. Stefan Engel und Monika Gärtner-Engel wurden europaweit vom BKA zur Fahndung ausgeschrieben. Deshalb sagen wir: „Gib Antikommunismus, Rassismus, Faschismus und Antisemitismus keine Chance!"

Mehr denn je ist in dieser Situation die unverbrüchliche Solidarität und der Zusammenhalt gefragt. Darum lasst uns gemeinsam feiern, tanzen und jeder kann auch im REBELL mitmachen und ihn kennenlernen. Bringt all eure Freunde, Familie und neuen Kontakte mit.

Bisher haben wir noch Platz im Programm: Wenn ihr eine Band habt oder kennt, singen, tanzen oder schauspielern könnt – nur zu. Bei uns sind alle Talente gefragt. Wendet euch an uns: geschaeftsstelle@rebell.info

Wann und Wo?

Samstag, 4. Dezember; Beginn 19 Uhr. Eintritt: 3 Euro.

Wir freuen uns auf Euch. Euer Jugendverband REBELL