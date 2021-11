Zwei Karnevalsprinzen a. D. retten Marx-Gedenktafel

Wie der Kölner Stadtanzeiger berichtet, haben zwei ehemalige Karnevalsprinzen die Gedenktafel für Karl Marx am Haus am Heumarkt in Köln gerettet. Die 1999 eingeweihte Tafel war durch einen neuen Hauseigentümer wegen der Sanierung des Hauses abgenommen worden. Wenn es nach diesem gegangen wäre, wäre sie nicht wieder angebracht worden. Der Verwalter des Hauses, Thomas Elster – im Jahr 2016 Prinz Karneval in Köln - wurde bei einem Schlosser fündig, der feststellte, dass die Tafel nicht mehr angeschraubt werden kann (wegen Wärmedämmung), sondern mit Industriekleber angebracht werden muss. Das wird in Kürze passieren. Der Witz dabei: Auch der Schlosser - Wolfgang Heckner – war Prinz Karneval in Köln, nämlich im Jahr 2004.