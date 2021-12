Gelsenkirchen

"1000 Feuer für die 3. Bergarbeiterkonferenz“ auf dem Weihnachtsmarkt an der Horster Mitte

Der schön und hell mit Lichterglanz geschmückte Weihnachtsmarkt an der Horster Mitte in Gelsenkirchen ist Stimmungsaufheller an regnerischen Tagen wie gestern. Schon am Morgen fragte ein Passant, während die Hähnchen gegrillt wurden, ob es auf unserem Weihnachtsmarkt auch Glühwein gibt. Natürlich: Rot und weiß direkt vom Winzer Höbel aus Rheinhessen.

Von hm