Arztpraxen bekommen weniger Impfstoff als bestellt

„Angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen und in Folge der Aufrufe der Bundesregierung zu schnellen Booster-Impfungen haben die Arztpraxen für die kommende Woche rund 8,57 Millionen Impfstoffdosen bestellt, davon 4,65 Millionen Dosen von BioNTech/Pfizer. Etwa die Hälfte der BioNTech/Pfizer-Bestellungen kann durch den Bund nicht bedient werden, sodass viele Praxen weniger Impfstoff erhalten, als sie bestellt haben. Auch bei Moderna ist die Bestellmenge auf fast vier Millionen Booster-Dosen angestiegen. Diese Bestellungen sollten nach Zusicherung des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) vollumfänglich ausgeliefert werden. Es kommt jedoch wohl auch hier regional zu Kürzungen. Der Impfstoff von BioNTech/Pfizer bleibt knapp. Auch für die Woche vom 6. bis 12. Dezember können Arztpraxen nur eine begrenzte Menge von BioNTech/Pfizer-Impfstoffdosen anfordern. Der Bund wird insgesamt nur etwa 2,9 Millionen Dosen für alle impfenden Stellen bereitstellen, wie das BMG am Donnerstag bekannt gab. Wie viele Dosen hiervon an die Arztpraxen gehen, konnte das BMG nicht mitteilen." (Rundschreiben der KVWL vom 26.11.2021)

Für die aktuelle Woche hatte ich für meine Praxis acht Fläschchen bestellt. Am Donnerstag teilte mir meine Apotheke mit, dass ich nur vier bekomme. Es ist unfassbar! Wir müssen den ganzen Plan für die kommenden Wochen wieder umstellen, neu planen, Patienten absagen. Dauernd heißt es, die Ärzte müssten jetzt viele, viele impfen und es sei genug Impfstoff da. Setzt sich Spahn jetzt auf diese Weise durch, nach dem er angekündigt hat, den Biontech-Impfstoff zu rationieren, weil der Impfstoff von Moderna abläuft?

Es muss sofort die gesamte Menge von über 8 Millionen bestellten Impfstoffdosen ausgeliefert werden. Das BMG ist schuld an dieser Verschleppung und damit an Infektionen und Toten! Es fehlen mir die Worte für dieses erneute Chaos!