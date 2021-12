"Booster-Impfung - den richtigen Zeitpunkt bestimmen"

Im letzten Absatz „Booster-Impfung kann die vierte Corona-Welle brechen“ wird darauf eingegangen, wie mit einem Antikörper-Spiegel der richtige Zeitpunkt für eine Booster-impfung bestimmt werden kann. Allerdings: Nicht alle Hausärzte teilen wohl diese Meinung bzw. bieten diese Tests an. Das läuft ja über die Labore und der Hausarzt kann dafür kaum was in Rechnung stellen.

So war ich doch sehr enttäuscht, dass mein Hausarzt dies nicht anbietet, ja mehr noch: Er behauptete, dass das alles nicht wissenschaftlich belegt sei. Ich war geschockt und natürlich verwirrt, da ich keinen medizinischen Hintergrund habe. Er verwies mich auf ein Labor, wo ich den Test machen lassen kann, natürlich als Selbstzahlerin. Kosten: 13,99 Euro samt Fahrtkosten.