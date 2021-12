Das Werk steht! Tag zwei des Warnstreiks bei Premium Aerotec (PAG)

Zusammen mit einer Freundin aus der Initiativgruppe „Die Internationalisten“ besuchten wir auch an diesem Tag die streikenden Kollegen in Varel, um ihnen unsere Solidarität zu zeigen. Mit 60 Kollegen standen gestern mehr vorm Tor als am Tag zuvor. An der Feuertonne kamen wir ins Gespräch. Sie kennen uns vom Rote Fahne-Verkauf.

Einige Kollegen wären bereit gewesen, die Nacht durchzumachen, aber um 21 Uhr machte die IG-Metall-Streikleitung erst einmal Schluss bis zum 3. Dezember in der Frühe. Das war 2007 beim Streik gegen „Power 8“ noch anders, aber damals hatten sie die Entscheidung selber in der Hand. Betriebsratsvorsitzender Jürgen Bruns begrüßt uns und lädt uns zu Punsch und Brötchen ein.

Wir fragten Kollegen, was genau sie sich von dem Warnstreik erwarten. „PAG muss im Airbus-Verbund bleiben. Der Airbus-Vorstand muss wieder an den Verhandlungstisch.“ Einig waren sich alle, dass man auch von den Politikern nicht viel erwarten kann. Wie soll es dann weiter gehen? „Mal abwarten“, sagen etliche. Eine Minderheit will mehr: Einen unbefristeten Streik, so wie 2007, gegebenenfalls auch selbständig.

Wie es nach diesem Warnstreik weitergeht, ist eine Kernfrage und muss weiter diskutiert werden. Das Opel-Buch ist da eine gute Hilfe. Deshalb haben wir es den Streikenden als Geschenk mitgebracht und übergaben es dem Betriebratsvorsitzenden Jürgen Bruns zusammen mit dem bereits erschienenen Rote Fahne News-Bericht vom PAG-Streik in Augsburg.

Ein Highlight am 3. Dezember: Der Weihnachtsmann kam und wurde freudig begrüßt. Er ist wütend auf Faury. Der bekam die Rute. Die streikenden Kollegen waren lieb und bekamen Geschenke. Auch wir gingen nicht leer aus und bekamen Mandarinen und einen Schokoladen-Weihnachtsmann geschenkt.