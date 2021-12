Grenze Belarus / Polen

Die Manipulation der offiziellen polnischen Medien über die Lage der Flüchtlinge

Aktuell erfährt man fast nichts mehr über die Lage der Flüchtlinge an der belarussisch-polnischen Grenze. In Polen trat am 1. Dezember ein erst am Vortag verabschiedetes Gesetz in Kraft, das Nicht-Anwohnern den Zugang zum Grenzgebiet in einer bis zu 15 km tiefen Zone verbietet. Solidarische Hilfe für die Flüchtlinge soll unterbunden werden. Bei ihren Misshandlungen der Flüchtlingen wollen Polizei und Militär keine Beobachter.

Von Korrespondenz aus Lübeck