Ein unverzichtbares Buch für die kämpferische Frauenbewegung

Die Neuerscheinung des Verlags Neuer Weg "Stefan Engel, Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“ befasst sich sehr ausführlich mit der latenten Krise des Antikommunismus seit seiner historischen Niederlage mit dem Sieg vor allem der damals sozialistischen Sowjetunion über den Hitlerfaschismus.

Das heißt nicht, dass der Antikommunismus nicht eine Wirkung hätte, im Gegenteil, er richtet großen Schaden an. Aber das tut er aus der strategischen Defensive heraus, er ist seither ständig gezwungen, bei besonderen historischen Wendepunkten zu reagieren und sich zu modifizieren. Er ist vor allem deshalb in der Defensive, weil er auf keine Frage der Massen eine positive, perspektivische Antwort hat. Er soll die Menschen aber genau davon abhalten, im wissenschaftlichen Sozialismus ihre Perspektive zu erkennen. Das Buch "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus" hilft, diesen Widerspruch, diese Dialektik zu erkennen. Der Antikommunismus ist gerade so aggressiv, wenn die Massen beginnen, die Herrschaft des internationalen Finanzkapitals zu durchschauen und sich der Widerstand und die Organisiertheit entwickelt.