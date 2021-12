Herbstsubbotnik im Ferienpark „Plauer See“ in Alt Schwerin

Schon Lenin beurteilte die selbstlose Leistung der Subbotniker als die beste Eigenschaft der Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten. Die freiwillige Arbeitsleistung für viele, statt nur für sich. Etwas, was in der heutigen Zeit, im Kapitalismus, nicht üblich ist, da die bürgerlichen Regierungen egoistische Standpunkte massiv in die Massen der Menschen hineintragen, um ihre Spaltung zu betreiben, zu erhalten und zu fördern. Denn dann werden sie, die Monopolisten, an der Macht bleiben.

Die Subbotniker konnten, getreu dem Motto: „Jeder nach seinen Fähigkeiten!“ insgesamt ca. 280 Arbeitsstunden erbringen. Die Corona-Schutzmaßnahmen wurden dabei eingehalten. Vom Laubharken im ganzen Außenrevier, über die Reinigung der Terrassenanlagen am Haus, dem Graben von Lichtkabelschächten, Fensterputzen bis hin zur Küchenhilfe konnten alle freiwilligen Helfer nutzbringend eingesetzt werden. Danke an die gute Vororganisation durch den Ferienpark!

Für uns teilnehmenden Umweltgewerkschafterinnen und -gewerkschafter war es ebenfalls ein Bedürfnis, diesem Objekt etwas dafür wiederzugeben, dass wir dort regelmäßig und preiswert Sitzungen und andere Treffen abhalten können. Zugleich kommen wir dort mit Menschen in Kontakt, die in großen Teilen mit uns eins im Sinne unseres Gründungsprogrammes sind. Und wir lernen von ihnen, dass der Kampf um die Erringung des Sozialismus, des Klassensystems, welches die Einheit von Mensch und Natur mit Leben erfüllen kann, eine Selbstveränderung von uns allen erfordert. Eine Selbstveränderung dahingehend, organisiert selbst aktiv zu werden.

Wir laden Euch ein, mitzumachen, teilzuhaben! Und: Organisiert Euch!